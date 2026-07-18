Boris Tadić na društvenoj mreži Iks poručio je da Srbija ima "sve za pobedu osim političke organizacije i političkog rešenja", uz ocenu da "15 godina imamo amaterizam opozicione borbe".

I tu kreće pravi politički apsurd.

Čovek koji je godinama bio na čelu Demokratske stranke, vodio državu i bio jedan od ključnih ljudi tadašnje vlasti, danas poručuje da je opozicija amaterski radila posao pune deceniju i po.

Ako je tako, postavlja se pitanje – ko je bio među glavnim akterima tog "amaterizma"?

Novi učitelj blokadera?

Posle studenata, profesora, aktivista, bivših ministara i raznih opozicionih lidera, blokaderski pokret sada je, izgleda, dobio još jednog političkog mentora.

Tadić smatra da nedostaje organizacija i političko rešenje, pa deluje kao da je spreman da upravo on pokaže kako se to radi.

Jedni drugima drže lekcije, proglašavaju se amaterima, dele savete i traže nove lidere, dok se opoziciona scena sve više pretvara u međusobni obračun.

Za građane koji sve to posmatraju sa strane, utisak je isti – blokaderski cirkus upravo je postao bogatiji za još jednog člana.