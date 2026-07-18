Zbog niskog vodostaja došlo je i do promene vodnog režima, a stručnjaci upozoravaju da je to loše i za ekosistem, za riblji fond, za kanale koji navodnjavaju poljoprivredu, za plovni put, prenosi hrvatski Dnevnik.

Pronađene bombe deminirane su na licu mesta.

Kako se navodi u Batini ima jako puno zaostalih bombi, jer su se tu za vreme Drugog svetskog rata vodile velike bitke.

Bitka za Batinu u Baranji vođena je od 11. do 29. novembra 1944. godine između jedinica sovjetske Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) sa jedne strane, i nemačkog Vermahta i mađarskih snaga sa druge strane, a cilj je bio da se spreči dalji prodor Crvene armije prema Budimpešti i Beču.