Na Duhovski utorak, nakon Svete liturgije, patrijarh srpski Porfirije izašao je među okupljeni narod, blagoslovio vernike i uputio im reči ohrabrenja, vere i molitve. Njegova poruka izazvala je veliku pažnju među prisutnima, koji su ga dočekali sa poštovanjem i ljubavlju.

„Ovo je naša litija, hod prema svetinji, gde svi pokušavamo da, stojeći pred Bogom, bolje upoznamo svoje biće, ali i da budemo bolji prema drugima, prema svojim bližnjima.

Zato molitva, u stvari, jeste litija, jeste ovaj hod. Da se molimo Presvetoj Bogorodici rečima kratkim:

'Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas.'

Pa ćemo navesti nekoga do koga nam je stalo i za koga hoćemo da se pomolimo.

Treba u sebi, tiho i krotko, da ponavljamo neprestano tu molitvu, da se ona srodi sa našim bićem. Zato, bilo čime da se bavimo, ne samo sada, nego i inače, evo, hvala Bogu, ima mnogo žena, kada ste u kuhinji, kada šetate, kada se odmarate, kada ste u autobusu, a odnosi se to na sve, da ponavljamo tu molitvu, da se ona srodi sa našim srcem.

I onda će Bog dati darove kakve ne možemo ni da slutimo da postoje. A Majka Božja neće ostati bez odgovora na naše molitve.

Neka Gospod sve blagoslovi. Živeli!“





Pojas Presvete Bogorodice biće dostupan vernicima na poklonjenje još nekoliko dana, a interesovanje ne jenjava. Uprkos dugom čekanju, brojni vernici ističu da im vreme provedeno u redu prolazi u molitvi, miru i nadi da će pred ovom velikom svetinjom pronaći utehu, snagu i blagoslov za sebe i svoje najbliže.