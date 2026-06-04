Razvod estradnog para Goge Babić i Marka Gačića i dalje privlači veliku pažnju javnosti, a novi detalji iz njihovog odnosa ne prestaju da izazivaju reakcije.

Marko je ranije govorio o prevari u braku, a nedavno je njihovu zajedničku decu poveo na događaj otkrivanja pola bebe koju čeka sa novom partnerkom, iako je sa Gogom i dalje zvanično u bračnoj zajednici.

Ovu situaciju prokomentarisala je i pevačica Dragica Zlatić, koja za kolegu nije imala reči hvale.

-Jako je ružno to što je uradio. Smatram da bi najpre trebalo razrešiti stare stvari, pa tek onda nastaviti dalje. Nemam ništa protiv da neko prekine odnos ako mu ne odgovara, ali njegove izjave… Nije baš sve bilo onako kako on prikazuje. I Goga nam je rekla da situacija nije bila takva kakvom je on predstavlja, kao i da među njima tada nije bilo problema, dok je on već u tom periodu bio sa drugom devojkom. To mi je baš bez veze. Moram da priznam da me je razočarao. Na njenoj sam strani - bila je iskrena ona.

"Da li ga je sramota?"

Dodala je i da pojedini postupci nisu bili na mestu:

-Ne znam da li ga je sramota, ali neke stvari je trebalo drugačije da uradi. Da je sve bilo odrađeno kako treba i na regularan način, ne bi bilo potrebe da se bilo šta krije - prekomentarisala je pevačica za Hype.

Deca su bila na otkrivanju pola

Podsetimo, Goga je ranije otkrila da su deca prisustvovala otkrivanju pola bebe koju Marko očekuje sa novom partnerkom.

-Sinčić je kod tate, deca su juče bila na događaju otkrivanja pola bebe. Ne branim da viđa decu. Ćerka je sa mnom, a sin je želeo da ostane kod oca. Da li će se njih dvojica večeras pojaviti, ne znam. Smatram da je on trebalo prvi da bude tu, jer mu je to rođena sestra. Ove situacije nisu lake, ni jednostavne ni normalne - istakla je ona, te dodala da joj je uloga majke prioritet:

-Nije mi teško, ovo je moj ponos, moj anđeo i moj život. Prvi trenutak je bio veoma težak, ali sada je lakše. Ljubav mi ne nedostaje, to mi nije prioritet - navela je potom.

Na pitanje o odnosu sa Markovom porodicom, istakla je:

-Moj odnos sa njegovom porodicom nikada ne može da se pokvari niti promeni. Sada svako ima svoj život i to je prirodan sled događaja - konstatovala je za Blic.