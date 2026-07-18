Tokom policijske kontrole u klubu u Sutomoru sankcionisan je Dragomir Despić Desingerica, ali i odgovorna lica lokala u kojem je zatečen opšti komunalni i zakonski nered, a reper se sada oglasio ovim povodom.

U noći između petka i subote crnogorska policija je izvela opsežnu raciju u jednom noćnom klubu u Sutomoru, u kojem je u tom trenutku nastupao Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, kontrolisali pomenuti ugostiteljski objekat i tom prilikom doveli nekoliko osoba u stanicu radi utvrđivanja identiteta.

Nakon provere reper i još dvojica državljana Republike Srbije, M. J. (24) i S. Lj. (33), sankcionisani su novčanim kaznama od po 200 evra. Razlog za kaznu je to što su se na teritoriji Crne Gore kretali i boravili bez ličnih dokumenata, što predstavlja kršenje Zakona o strancima i Zakona o prekršajima.

Međutim, nedostatak dokumenata kod srpskih državljana bio je samo deo problema koji je policija zatekla u ovom lokalu. Tokom kontrole je ustanovljeno da je čak 11 maloletnih osoba konzumiralo alkohol, dok je jedno lice zatečeno da radi bez adekvatne dozvole.

"Svako radi svoj posao"

Zbog omogućavanja maloletnicima da piju alkohol, protiv pravnog i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu biće pokrenut prekršajni postupak.

Nadležne lokalne i državne inspekcije su, zbog niza utvrđenih nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, izrekle kazne odgovornim licima u ukupnom iznosu od čak 11.200 evra.

Nakon incidenta Desingerica je kratko prokomentarisao čitavu situaciju:

- Pa nema šta, oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima je dobro - rekao je kratko.

Alo/Kurir

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