Do velikog superfinala Elite 9 ostala su još samo dva dana, a Veliki šef pripremio je posebno iznenađenje koje će finalistima vratiti osmeh na lice, ali i izmamiti mnogo suza.

Danas će na imanje ući voditeljka Maša Mihailović, koja će učesnicima doneti video-poruke njihovih porodica i najbližih.

Nakon višemesečne izolacije i boravka u rijalitiju, finalisti će prvi put posle dugo vremena imati priliku da vide i čuju svoje najvoljenije, zbog čega se očekuju emotivne scene u Beloj kući.

Mnogi takmičari mesecima nisu imali nikakav kontakt sa porodicom, pa nema sumnje da će susret sa porukama podrške izazvati iskrene reakcije, ali i suze.

Bora izbačen pred finale

U Eliti 9 je sinoć vladala nezapamćena tenzija tokom još jedne uzbudljive noći finalnih izbacivanja pred samo superfinale rijalitija.

Gledaoci su doneli konačnu odluku, a rijaliti je, nakon što je zauzeo 25. mesto, napustio dugogodišnji rijaliti igrač i šoumen Bora Santana.

Njegovo izbacivanje izazvalo je pravu pometnju, a Bora Santana nakon svega ne može da sakrije ogromno razočaranje jer su ga, kako sam ističe, neprijatelji otpratili uz slavlje.

Noć je započela ulaskom voditelja Milana Miloševića koji je ukućanima saopštio rezultate prvog preseka glasova. U žestokoj konkurenciji, gde se mnogim takmičarima treslo tlo pod nogama, imanje u Šimanovcima prva je napustila Sara Stojanović, zauzevši 26. mesto na tabeli. Nakon njenog odlaska, usledio je drugi presek koji je doneo još veću dramu i potpuno ogolio odnose među preostalim učesnicima.

Napetost je dostigla vrhunac kada je Milan Milošević saopštio ko su najugroženiji učesnici drugog preseka. Među ugroženima su se našli Dača Virijević, Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković, Borislav Terzić Terza, Milena Kačavenda i Bora Santana.

U trenutku kada je saopšteno da je Dača siguran i da nastavlja borbu, u Beloj kući je izbio brutalan verbalni rat između njega i Terze.

- Dete te čeka, pi*ko, a ti je*eš ovde! - urlao je Dača na Terzu bez zadrške.

Terza mu na ove reči nije ostao dužan, te je uzvratio salvom najstrašnijih uvreda i psovki.

- Ući ću ti mamu da ti je*em, je*em li ti sestru onu malu, da ti je*** mamu da ti napravim sestru! - urlao je on besno, dok su ostali ukućani nemo posmatrali ovaj sukob.

Nakon što su se tenzije delimično smirile, Milan Milošević je saopštio konačnu odluku gledalaca, Bora Santana je osvojio najmanje glasova i morao je odmah da napusti Elitu.

Nakon napuštanja Bele kuće Bora se pridružio voditeljki Dušici Jakovljević i bivšim cimerima u studiju. Njegov izgled i neraspoloženje odmah su privukli pažnju svih.

Dušica ga je upitala gde je nestao onaj veseli šoumen kojeg svi poznaju, na šta je Bora utučeno odgovorio.

- Ne znam šta se desilo, nisam ni ja očekivao. Slučajno sam obukao isto odelo u kom sam ušao.

On je otvoreno progovorio o svom razočaranju i osećaju da više ne pripada ovom formatu.

- Nije to to više, sve se svelo na tužbe i svi ulaze isprogramirani. U četvorci i sada sam ispao dva dana pred kraj, nisam više ja za ove stvari. Nastavljam svoj put i to je to. Duboko sam u sebi znao da sam pogrešio, ali šta da radim, nadao sam se. Kad sve saberem i pogledam, u svakoj sezoni sam izgubio nešto.

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