Estradni krugovi već danima bruje o romansi pevača Marko Gačić sa novom izabranicom, čiji je identitet do skoro uspešno skrivao od javnosti.

Kako prenosi Kurir, atraktivna crnka poreklom sa naših prostora koja već duže vreme živi i radi u Beču, je navodno u drugom stanju.

Prema navodima izvora bliskih paru, upravo je ona osvojila Markovo srce dok je još bio u bračnoj zajednici sa Gogom Babić.

-Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a on joj ispunjava sve trudničke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - tvrdi izvor pomenutog medija.

Nakon pojavljivanja ove vesti pokušali smo da stupimo u kontakt sa Markom, ali do momenta objavljivanja teksta nije odgovarao na naše pozive.

Sa druge strane, javio se njegov otac Mikica koji je kratko rekao da je trenutno u gužvi.

Zvanično se razveo

Podsetimo, Marko i Goga zvanično su stavili tačku na svoj brak i potpisali papire za razvod.

Nakon što je saznala za suprugovu prevaru, ostala je da živi u porodičnoj kući sa decom, dok je on iznajmio stan u kojem živi sa novom partnerkom.

Pevačica se nedavno oglasila i kratko prokomentarisala situaciju nakon ročišta.

-Da, tačno je, danas smo potpisali papire za razvod braka. Sa decom sam u kući, imam obaveze i trenutno sam u gužvi. Čućemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - rekla je Goga tada za Blic.

