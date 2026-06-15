Marko Gačić se nedavno razveo od koleginice Goge Gačić i uplovio u novu romansu sa izabranicom Saškom sa kojom čeka sina, a sada je progovorio o svom ljubavnom životu.

Iako su se u javnosti pojavljivale brojne spekulaije, te tvrdnje da ga se porodica odrekla zbog nove izabranice, Marko je sada otkrio da njegovi roditelji podržavaju novu ljubav.

Pevač je otkrio u kakvim je zapravo odnosima sa bivšom suprugom Gogom, kako njegova deca reaguju na trudnu maćehu, ali je uputio i brutalnu poruku bivšoj kumi Tamari Milutinović koja o njemu nema lepe reči.

- U super smo odnosima Goga i ja, kao i do sada. Trudnica je fenomenalno, deca su presrećna. Nije bilo razočaranja što je u pitanju dečak, a nije devojčica. Saška je divna prema mojoj deci, i oni prema njoj, funkcionišemo super, ranije su se još upoznali. U dobrim sam odnosima sa ocem, čestitao mi je, kao i svi ostali. Slavlje smo napravili za mlađu ekipu, zato roditelji nisu bili na otkrivanju pola deteta. Oni podržavaju moju partnerku. Goga i ja smao u dobrim odnosima i ona mi je čestitala, viđamo se. Nova partnerka nije ljubomorna. Goga je ostala u kući u kojoj smo mi živeli. Uvek sam tu ako treba pomoć - rekao je Marko Gačić, pa prokomentarisao to što nije odgvorio na poruku Tamari Milutinović, koja mu je kumovala na svadbi sa Gogom sa njene strane:

- Ostali ljudi sa strane mnogo sebi daju za pravo. Nije me mnogo njih pozvalo da me pita kako sam, šta radim i šta ima novo. Kome nisam potreban ja, nije ni on meni. Goga i ja znamo najbolje da li sam ispao fer, a ne mislim da nisam - zaključio je Marko Gačić.

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