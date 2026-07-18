Predsednik Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da bi Rusija trebalo da razmotri izvođenje udara na zemlje NATO-a koje, kako je naveo, otvoreno isporučuju oružje i pružaju drugu podršku Ukrajini.

„Ne bi bilo naodmet početi i od onih zemalja koje se, skrivajući se iza skraćenice NATO, ne stide da otvoreno i demonstrativno snabdevaju ukrajinske snage oružjem, obaveštajnim podacima i drugom podrškom. Vreme je da se otvori vatra“, poručio je Kadirov na svom Telegram kanalu.

„Čim osete miris trotila, čim čuju rafale iz 'kalašnjikova' i zveket tenkova T-90, odmah će sve shvatiti i doći do istine“, rekao je Kadirov.

On je ocenio da zemlje NATO-a „razumeju samo jezik sile“ i dodao da Rusija neće „skrštenih ruku posmatrati ono što se dešava“. Kadirov je poručio da će, ukoliko predsednik Vladimir Putin izda odgovarajuće naređenje, „ostalo biti urađeno“.