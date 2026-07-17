Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na društvenoj mreži Iks nakon objave lidera Srbija centra Zdravka Ponoša, koji je kritikovao početak strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Starović je ocenio da početak strateškog dijaloga sa SAD predstavlja značajan uspeh srpske diplomatije i događaj koji će, kako je naveo, obradovati većinu građana Srbije.

- Početak strateškog dijaloga sa SAD je trijumf srpske diplomatije, na radost celokupnog našeg naroda. Izuzev sablažnjenih blokadera, za čiju politiku blaćenja i podrivanja Srbije današnji dan očigledno predstavlja "crni petak" - napisao je Starović na mreži Iks.

Održana prva sesija

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio održali su u Vašingtonu prvu sesiju u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon sastanka, Đurić je ocenio da otvaranje strateškog dijaloga predstavlja istorijski trenutak u odnosima dve zemlje.

- Pokretanje strateškog dijaloga nije samo proceduralni korak, već značajan korak napred u odnosima Srbije i SAD, koji će omogućiti nastavak saradnje između različitih ministarstava i državnih institucija sa obe strane, bez obzira na političke promene u bilo kojoj od dve zemlje - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

Istorijsko poglavlje u odnosima dve zemlje

Đurić je ranije poručio da se u Vašingtonu „piše istorija srpsko-američkih odnosa“ i ocenio da otvaranje strateškog dijaloga predstavlja važan politički signal koji će omogućiti kontinuiranu saradnju različitih ministarstava i državnih institucija Srbije i SAD.