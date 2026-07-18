Milica Todorović se šest meseci nakon porođaja vratila poslu, a juče je održala svoj prvi nastup.

Donela je odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i nastavi da niže uspehe na estradi.

Nema sumnje da joj nije bilo lako da se odvoji od sina Bogdana kojem je bila sve vreme posvećena nakon porođaja. Ipak, odlučila je da ne zapostavi svoju muzičku karijeru, već je ovog leta zakazala nastupe.

Odmah nakon što je saznala da je trudna Milica Todorović se povukla iz javnosti, a vreme je uglavnom provodila u Kruševcu okružena porodicom. Nakon porođaja majka joj je bila ogromna pomoć i podrška, te je sve vreme boravila kod ćerke u Beogradu.

"Kad mi se nasmeje, mogu da crknem"

Iako je od porođaja prošlo šest meseca, Milica je iskreno priznala da joj je činjenica da je postala majka još uvek pomalo nestvarna.

– Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem – našalila se Milica za domaće medije, opisujući neizmernu ljubav koju oseća prema svom sinu.

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