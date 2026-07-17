Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, kao i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.



Nakon što je po naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu obavljen pretres i veštačenje oduzetog mobilnog telefona od osumnjičenog i drugih elektronskih uređaja, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni izvršio navedena krivična dela.

Imajući u vidu da je osumnjičeni 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Republike Srbije, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, te da naredi raspisivanje poternice za osumnjičenim A.R.

Tajni podaci "Strogo poverljivo"

Postoje osnovi sumnje da je A.R. iskorišćavajući svoje kontakte sa NN licima zaposlenim u državnim organima prikupljao informacije koje su stepenovane različitim stepenima tajnosti i na taj način neovlašćeno došao u posed tajnih podataka koji nose oznake "Strogo poverljivo", “Poverljivo" i “Interno".

Takođe, postoje osnovi sumnje da je A.R. od 15. marta 2025. godine pa nadalje u javnosti iznosio kao činjenice informacije koje mu nisu bile poznate i dostupne, već su u pitanju bile lažne tvrdnje u vezi sa navodnom upotrebom "zvučnog topa" od strane državnih organa na protestu koji je održan na Trgu Slavija ranije tog dana, a sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.

Kontakt sa novinarkom N1 u 20.24 časova

A.R. je, kako se sumnja, 15. marta 2025. godine u 20:24 časova ostvario komunikaciju putem aplikacije "Signal" sa novinarkom televizije N1 S.K. koja mu je, nakon kratkog razgovora poslala link sa društvene mreže "X" korisnički profil pod nazivom “Alef Pendule" na kojem je administrator profila objavio: "Koju ste tehnologiju koristili i šta je bio cilj ove intervencije", sa pratećim video snimkom iz ulice Kralja Milana, te mu je rekla da obrati pažnju na 32. sekund snimka.

U 20:53 časova osumnjičeni A.R. je novinarki poslao poruku da je upotrebljeno zvučno oružje američko neletalno sredstvo koje se koristi za onesposobljavanje, te da je cilj njegove upotrebe bio brutalan prikaz sile i dokaz arogancije.

Potom je u 21:12 časova na portalu N1, a zatim u 21:30 časova u emisiji televizije N1 "Direktno" objavljen tekst sa izjavom osumnjičenog A.R. o navodnoj upotrebi "zvučnog topa", što je bila prva medijska tvrdnja o upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu.

Paralelni kontakt sa narodnim poslanikom

Paralelno sa opisanom komunikacijom od 15. marta 2025. godine, osumnjičeni A.R. je komunicirao putem aplikacije “Insatt Messenger" sa narodnim poslanikom Z.P. na temu upotrebe "zvučnog topa" da bi ga u nastavku komunikacije 16. marta Z.P. upitao “Šta misliš ti na kraju ko je aktivirao top?" na šta mu je A.R. odgovorio: "E to ne znam, nemam izvore, ali prvi tip mi je Vulinova paravojna grupa".

Kontakt sa novinarom RTS-a i stranim državljaninom

Takođe, 15. marta 2025. godine u 20:56 časova osumnjičeni A.R. je komunicirao na Viber grupi sa novinarom RTS-a G.J. i urednikom agencije "Beta" V.K. u kojoj je G.J. u 20:56 časova napisao "Koristili su zvučni top po NATO kvalifikaciji Sonic weapon", na šta je A.R. odgovorio potvrdno.

Paralelno sa opisanom komunikacijom A.R je putem aplikacije “Telegram” komunicirao sa ruskim džavjlaninom V.O. koji mu je u periodu od 21:58 do 22:23 časova napisao da je 2014. godine koristio "zvučni top" protiv somalijskih pirata i da isti ne valja, gde je prvi put spomenuo termin "infrazvuk" u vezi navedenog događaja.

Nakon toga osumnjičeni A.R. je termin "infrazvuk" u 00:07 časova napisao u Viber grupi sa gore navedenim novinarom i urednikom.

Pošto je u sredstvima javnog informisanja i društvenim mrežama podeljena fotografija navodnog zvučnog topa ispred Doma Narodne skupštine RS, osumnjičeni A.R. je 19. marta 2025. godine oko 10:09 časova na istoj Viber grupi izneo kontradiktornu tvrdnju svojim prethodnim tvrdnjama, pa je poslao poruku "ovo je PSY OPS", što bi trebalo da znači da se radi o psihološkoj operaciji.

Iako osumnjičeni A.R. nije bio prisutan u ulici Kralja Milana 15. marta 2025. godine u popodnevnim časovima, u svojim daljim javnim nastupima tvrdio je da poseduje informacije da je upotrebljen "zvučni top", a nakon razgovora sa V.O. je tvrdio da je u pitanju "infrazvuk", tako da je negov dalji javni nastup bio usmeren na tvdrnje da je aktuelna vlast koristila nedozvoljeni uređaj, ali sa narativom da je to bilo "pucanje u narod i da je namera bila da se okupljeni građani povrede.

Objava u 22.24

Gore opisano potvrdio je istog dana u 22:24 časova na društvenoj mreži “Facebook” u razgovoru sa novinarkom "Nedeljnika" A.Ć. kojoj je saopštio da zna koje je sredstvo upotrebljeno.

U komunikaciji od 16. marta 2025. godine u 13:13 časova između osumnjičenog A.R. i novinara RTS-a G.J. došlo je do nesuglasica, kada je G.J rekao A.R. da ga je RTS upitao oko upotrebe "zvučnog topa" i da je on rekao da ne želi da nagađa i ruši svoj integritet, na šta mu je osumnjičeni odgovorio da on može da ruši svoj integritet, jer ima ideološku podlogu borbe za istinu.

U periodu od 15. marta 2025. godine do 20. marta 2025. godine osumnjičeni A.R. je uglavnom putem aplikacije “Facebook” intenzivno komunicirao da potpukovnikom Vojske Srbije, pilotom D.B. o navedenoj temi, da bi 18. marta osumnjičeni A.R. izneo sumnju da je “zvučni top" bio na Palati Albanija, na šta mu je D.B. odgovorio da je to nemoguće, jer je domet zvučnog topa do 600 metara.

Nakon dalje komunikacije D.B. je obavesio osumnjičenog da definitivno nije bilo zvuka, nakon čega osumnjičeni A.R. izneo mišljenje da je možda u pitanju uređaj "Vortex", sa čime se D.B. nije složio.

Studenti blokaderi

Putem aplikacije “Signal” od 17. marta do 18. marta 2025. godine A.R. je u grupi FDU, čiji su članovi pored osumnjičenog studenti (blokaderi) A.M. i M.M, u jednom momentu izneo tvrdnju da je upotrebljeno oružje koje emituje infrazvuk i da je u pitanju uređaj “vortex canon 1000Xi", na šta mu je student blokader M.M. odgovorio:

"Da li znate da li imamo pored ovoga i vortex canon topove manjih dimenzija? Na osnovu analiza koje su nam uradili doktoranti i profesori 1000Hі se mora čuti i nemoguće je da generiše infrazvuk".

U nastavku komunikacije osumnjičeni A.R. na grupu FDU je poslao zvanično saopštenje Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, na šta je dobio odgovor od studenta M.M. : ”To im je fora, skoro pa da ništa pogrešno nisu napisali, jer zvučni top stvarno nije korišćen, jer vortex canon koji je korišćen i nije zvučni top nego skroz druga stvar koja funkcioniše po skroz drugom principu, a zvuk je samo nuspojava".

Na osnovu navedenog 26. marta 2025. godine studenti blokaderi FDU su objavili video snimak o upotrebi "nekog" oružja protiv demonstranata, čime su pokušali da spinuju javnost i isprave grešku da se radi o zvučnom topu, već da se radi o infrazvučnom oružju.