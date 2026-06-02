Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dramatično se obratio javnosti sa upozorenjem da bi tokom predstojeće noći mogao da se dogodi masovni i izuzetno snažan vazdušni udar ruskih snaga na teritoriju cele zemlje.

Prema njegovim rečima, ove alarmantne podatke ukrajinskom rukovodstvu hitno su dostavile domaće i zapadne vojne obaveštajne službe.

Zelenski je naglasio da su operativne informacije obaveštajnih službi ukazale na visoku borbenu gotovost ruske strateške avijacije i raketnih snaga, koje su u potpunosti spremne za koordinisani nalet.

Građani širom Ukrajine pozvani su na maksimalan oprez, a lokalne vlasti su izdale uputstva da se striktno poštuju sirene za vazdušnu opasnost i da se na prvi znak uzbune odmah potraže bezbedna skloništa.

Taktika kombinovanog udara

Vojni analitičari ukazuju na to da se upozorenje o "masovnom udaru" odnosi na već prepoznatljivu taktiku ruske vojske koja se bazira na sinhronizovanim talasima različitog naoružanja.

Prvi talas ruskih napada obično čine rojevi jurišnih bespilotnih letelica (dronova-kamikaza), čiji je primarni zadatak da preopterete ukrajinske radare, lociraju položaje protivvazdušne odbrane i nateraju ih da potroše skupe i deficitarne zapadne rakete.

Neposredno nakon dronova, ruska komanda aktivira krstareće rakete tipa "Kalibar" sa brodova u Crnom moru i projektile ispaljene sa strateških bombardera Tu-95MS, dok se za najvažnije mete ostavljaju hipersonični sistemi poput "Kinžala" ili novog "Cirkona", koji sa lakoćom probijaju preostalu odbranu i nanose fatalne udare po energetskoj i vojnoj infrastrukturi.