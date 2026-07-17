Grad Sombor nastavlja sa finansijskom podrškom porodicama sa decom, a među merama pomoći nalaze se jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje i roditeljski dodatak za prvo dete.

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 60.000 dinara imaju nezaposlene porodilje sa teritorije Grada Sombora koje ispunjavaju propisane uslove.

Ova pomoć namenjena je kao podrška majkama nakon porođaja i predstavlja jednu od mera podrške porodicama sa decom.

Pored toga, roditelji prvorođenog deteta mogu ostvariti i pravo na jednokratni roditeljski dodatak u iznosu od 40.000 dinara.

Što znači da nezaposlene porodilje iz Sombora mogu ostariti pravo na novčanu podršku do 100.000 dinara.

Dodeljena pomoć za 54 porodice

Rešenja o dodeli ove finansijske podrške dobilo je ukupno 54 porodice.

Dodaje se da je 14 nezaposlenih porodilja ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć, dok je 40 majki dobilo rešenja za roditeljski dodatak za prvo dete, navodi se u zvaničnom saopšenju Grada Sombora.

Rešenja su roditeljima nedavno uručena u Velikoj skupštinskoj sali zgrade Županije, gde je organizovana svečanost povodom dodele sredstava.

Navodi se da Grad Sombor za različite mere finansijske podrške porodicama sa decom u budžetu izdvaja više od 17 miliona dinara.

Cilj ovih mera je da se porodicama sa decom obezbedi dodatna finansijska podrška u periodu nakon rođenja deteta.

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