Vođe blokadera okupirale Hrvatsku! Brčkaju se u Istri i Dalmaciji dok se njihova pešadija znoji
Perjanice plenumaša se osećaju kao kod kuće u Hrvatskoj, gde su otišli da se nauživaju kako bi smogli snage da nakon toga žive u „groznoj“ Srbiji. Izvori iz njihovih redova navode da je ovoliko bahaćenje, i to baš u Hrvatskoj, počelo da nervira dobar deo njihovih pristalica
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