Vođe blokadera okupirale Hrvatsku! Brčkaju se u Istri i Dalmaciji dok se njihova pešadija znoji

Perjanice plenumaša se osećaju kao kod kuće u Hrvatskoj, gde su otišli da se nauživaju kako bi smogli snage da nakon toga žive u „groznoj“ Srbiji. Izvori iz njihovih redova navode da je ovoliko bahaćenje, i to baš u Hrvatskoj, počelo da nervira dobar deo njihovih pristalica

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Portal „Ko si bre ti“ potpuno opravdao osnivanje

Za nedelju dana skoro 5.000 prijava

Presrećan sam što smo neke probleme uspeli da rešimo, poručio je predsednik Vučić

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Prognoza Nedeljka Todorovića do kraja jula

Vrućina popušta, ali stižu pljuskovi i grad

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Mađari dižu rampu

Voz za Budimpeštu za mesec, dva

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Orden SPC za novinara Vladimira Vukovića

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Stravične reči monstruma iz Bosne

Načinio sam ih šehidima

Adnan L. lopatom ubio majku i brata, a potom je čak nesrećnoj ženi odrubio glavu

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Krvavi napad na ulici! Izbo braću bivše žene

Muškarac G. B. (44) osumnjičen je da je nožem povredio D. I. (35) i A. B. (25), koji su branili svoju sestru na beogradskoj opštini Palilula

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Tea Tairović

Zasluženo sam na vrhu