Reper Dragomir Despić Desingerica privlači veliku pažnju javnosti od trenutka kada se pojavio na estradnoj sceni, a dodatnu popularnost stekao je ulaskom u žiri muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde je tokom ove sezone sedeo pored Jelene Karleuše, Viki Miljković, Zorice Brunclik, Dragana Stojkovića Bosanca i Ognjena Amidžića.

Neretko se nalazi u žiži javnosti i zbog svojih kontroverznih nastupa i provokativnih scenskih performansa koji redovno izazivaju brojne reakcije i polemike.

Nedavno je isplivala i informacija o njegovim visokim honorarima.

Prema navodima Despić zarađuje ogromne sume po nastupu i sve češće nastupa uz plejbek.

- Ma sve je počelo od one patike i udaranja. Tada su vlasnici klubova počeli da ga nenormalno često zovu da nastupa jer su videli da može lagano da napuni klub. Deca i tinejdžeri su "otkinuli" za njim - počeo je izvor, pa dodao:

- U početku je uzimao 500 evra, a sada zarađuje kao da je Čola. Kako sam čuo od njegovih drugova, honorar mu je između 10.000 i 15.000 evra. To su ogromne pare. Popunjen je do kraja godine, a letnja sezona mu je najjača - tvrdi izvor za domaće medije.

Priveden u Crnoj Gori

Dragomir Despić Desingerica je priveden u Crnoj Gori zbog.

Kako se navodi, razlog privođenja je kršenja Zakona o strancima.

"Policijski službenici Odelenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, bilo je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra", ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi, barska policija je tokom noći 18.7.2026. godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova izvršila kontrolu u ugostiteljskom objektu, jednom noćnom klubu u Sutomoru. Tom prilikom su u Odelenje bezednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedene tri osobe, Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M. J. (24) i S. Lj (33), državljani Republike Srbije.

"Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima. U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole. U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina", navodi se, prenose Vijesti.

Iz UP dodaju da su nadležne inspekcijske službe na lokalnom i na državnom nivou, koje su sa policijskim službenicima vršile kontrolu, utvrdile veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim, pravnom i fizičkim licima, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 evra.

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