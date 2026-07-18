Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, doživeo je povredu na odmoru.

Trenutno se nalazi na letovanju sa svojo devojkom Milenom, a sada je pratiocima otkrio da se povredio, pa objavio fotografije na kojima se vidi da je izgubio dosta krvi.

- Lele, zamalo sam iskrvario - napisao je Baka Prase u opisu fotografije na kojoj sedi sa zavijenom nogom, pa na sledećoj pokazao kako ga doktor previja.

Bogdan je zatim pokazao krvave zavoje pa se našalio.

- Malo sam iskrvario, ništa strašno - istakao je Bogdan.

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