Pevačica Goga Gačić započela je novo životno poglavlje nakon razvoda od bivšeg supruga Marka Gačića, koji je usledio posle osam godina braka u kojem su dobili dvoje dece.

Istakla da je trenutno u potpunosti posvećena deci i karijeri, dok o novoj emotivnoj vezi ne razmišlja.

- To je stalno to neko pitanje, da li sam emotivno slobodna, što se tiče partnera i toga, ali ja nikada ne mogu da budem "devojka" u tom smislu, jer imam dvoje dece. Imam toliko obaveza dnevno da nemam tu slobodu, niti vreme, niti sada razmišljam na tu stranu. Fokus su deca, škola, još uvek nije završena školska godina, stalno se nešto dešava – rekreativne nastave, folklor, koncerti. Mama je ponosna. Konstantno su tu obaveze, tako da sam zahvalna što imam dvoje zdrave i preslatke dece - rekla je Goga.

Pevačica i dalje živi sa decom u kući roditelja svog bivšeg supruga, dok se on iselio i započeo život sa novom partnerkom, sa kojom je, kako se navodi, započeo vezu pre razvoda.

-Tako je, mi smo u stanu gde smo i živeli. Markovi roditelji su uvek tu za nas, zaista. Ne razmišljam o preseljenju, već tražim novi prostor, ali nekretnina se ne nalazi od danas do sutra, posebno kada imate dvoje dece. To mora da bude mesto gde se ne menja škola, vrtić i sve ostalo, jer mi je to prioritet. Ne želim da im se život menja naglo, kao što su se već neke stvari izdešavale - objasnila je ona.

"Čeka se sudska presuda"

Nedavno je potvrđeno da su njih dvoje i zvanično stavili tačku na brak, potpisivanjem sporazumnog razvoda, dok se konačna sudska odluka još očekuje.

- Jeste. Seli smo kao dvoje odraslih ljudi i sve rešili sporazumno, tako da se čeka samo sudska presuda kroz nekoliko meseci. Sve ostalo je između nas završeno. Rešeno je i pitanje alimentacije - navela je pevačica.

Ona je dodala da su u kontaktu isključivo zbog dece.

-Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu, to je apsolutno normalno i tako će uvek biti. Čujemo se i dogovaramo oko njih, ali to je sve - istakla je potom, napominjući da on redovno viđa i kontaktira decu.

O trudnoći partnerke bivšeg muža

Povodom vesti da je Markova partnerka u drugom stanju, kratko je prokomentarisala:

- Neko sam ko obožava decu, svu decu. Malo je neumesno pitanje, ali svakome ko je trudan i očekuje bebu želim sve najbolje. Neka su deca živa i zdrava, ona su ukras sveta, nemam šta drugo da dodam. Moraćete njega više da pitate o tome, ne bih to komentarisala. Samo to da zaista volim svu decu i to je to - poručila je pevačica za Blic.

