Ovakav problem nije samo neprijatan po pitanju mirisa, već može uticati i na kvalitet vazduha u vozilu, pa kod osetljivijih osoba izazvati kijanje, iritaciju grla ili blage simptome slične prehladi.

Stručnjaci objašnjavaju da je redovno održavanje car air conditioning system ključno za očuvanje zdravog vazduha u kabini i ispravnog rada celokupnog sistema. Preporučuje se da se klima sistem dezinfikuje najmanje jednom godišnje, a idealno dva puta godišnje, posebno u prelaznim sezonama poput proleća i jeseni.

Za osnovno čišćenje mogu se koristiti specijalni sprejevi za dezinfekciju klima uređaja, koji se mogu naći u prodavnicama auto opreme. Postupak uključuje postavljanje spreja u vozilo, najčešće na pod kod suvozačevog mesta, nakon čega se klima uključuje na recirkulaciju vazduha. Tokom procesa važno je da motor radi, a vozilo bude zatvoreno kako bi se sredstvo ravnomerno rasporedilo kroz ventilacioni sistem.

Druga opcija je upotreba specijalne pene za čišćenje, koja se ubacuje direktno u ventilacione otvore nakon uklanjanja filtera kabine. Ovaj metod je nešto zahtevniji, ali može dublje očistiti sistem, uključujući isparivač klima uređaja. Nakon nanošenja sredstva, potrebno je ostaviti da deluje, a zatim uključiti ventilaciju na maksimalnu snagu kako bi se sistem temeljno provetrio.

Osim same dezinfekcije, izuzetno je važna i redovna zamena filtera kabine, jer zapušen filter smanjuje protok vazduha, smanjuje efikasnost hlađenja i može doprineti pojavi neprijatnih mirisa u automobilu.

Ako se neprijatan miris vraća ubrzo nakon čišćenja, ako klima slabije hladi ili se u vozilu i dalje oseća vlaga, to može ukazivati na ozbiljniji kvar u sistemu klimatizacije. U takvim slučajevima preporučuje se odlazak u servis, jer kućno čišćenje tada više nije dovoljno za rešavanje problema.