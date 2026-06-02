U poslednje vreme sve više ljudi prijavljuje neobične telefonske pozive sa nepoznatih brojeva, nakon kojih se sa druge strane ne čuje ništa osim tišine. Iako mnogi ovakve situacije pripisuju tehničkim smetnjama ili slučajnim prekidima veze, stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da se često radi o organizovanim pokušajima identifikacije aktivnih telefonskih brojeva.

Ovakvi pozivi obično funkcionišu tako što automatizovani sistemi, poznati kao autodajleri, istovremeno pozivaju veliki broj brojeva. Njihova svrha nije razgovor, već provera da li je broj aktivan i da li se sa druge strane javlja stvarna osoba. U trenutku kada korisnik odgovori na poziv, sistem beleži da je broj „živ“ i time postaje vredniji za dalje zloupotrebe.

Tišina koju korisnici čuju nakon javljanja najčešće nastaje zbog automatske obrade poziva ili neuspešnog povezivanja sa operaterom, ali u pozadini ostaje zabeležen ključni podatak – da je broj aktivan i da ga koristi stvarna osoba.

Kada se jednom potvrdi da je broj aktivan, on može završiti na listama koje se prodaju na crnom tržištu. Takve baze podataka koriste se za različite vrste prevara, uključujući lažne pozive koji se predstavljaju kao komunikacija iz banaka, kurirskih službi ili drugih institucija od poverenja. U mnogim slučajevima koristi se i tehnika poznata kao „spoofing“, gde se prikazuje lažni broj kako bi poziv delovao legitimno.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost zloupotrebe glasa korisnika. Prema upozorenjima stručnjaka iz oblasti sajber bezbednosti, čak i kratki snimci poput običnog „halo“ ili potvrde „da“ mogu biti zloupotrebljeni. Uz pomoć savremenih tehnologija veštačke inteligencije, takvi uzorci glasa mogu se obraditi i koristiti za stvaranje lažnih glasovnih identiteta.

Tako kreirani glasovni klonovi mogu poslužiti za dodatne prevare, u kojima se napadači predstavljaju kao članovi porodice ili poznanici, navodno u hitnim situacijama poput nesreća ili zdravstvenih problema, sa ciljem da se iznudi novac ili poverljive informacije.

Stručnjaci savetuju da se na ovakve pozive ne reaguje impulsivno. Ukoliko se primi poziv sa nepoznatog broja i sa druge strane nastupi tišina, preporuka je da se veza odmah prekine bez dodatne komunikacije. Postavljanje pitanja ili izgovaranje bilo kakvih reči može samo potvrditi da je broj aktivan i da se koristi.

Takođe se upozorava da se ne uzvraćaju pozivi na nepoznate propuštene brojeve, jer u pojedinim slučajevima mogu biti u pitanju međunarodni ili premium brojevi koji dovode do visokih troškova.

Savremeni pametni telefoni nude određene zaštitne opcije koje mogu pomoći u smanjenju rizika. Funkcije poput blokiranja nepoznatih brojeva ili automatskog preusmeravanja poziva na govornu poštu mogu značajno smanjiti izloženost ovakvim pokušajima zloupotrebe.

Dodatno, postoje i aplikacije koje prepoznaju i filtriraju sumnjive pozive na osnovu baza poznatih prevarantskih brojeva, što može biti korisno sredstvo zaštite.

Stručnjaci posebno naglašavaju važnost edukacije starijih članova porodice, jer su oni često češća meta ovakvih prevara. U nekim slučajevima preporučuje se i uspostavljanje porodičnih sigurnosnih pravila, uključujući dogovorenu „sigurnu reč“ koja može pomoći u proveri identiteta u hitnim situacijama.

Na kraju, stručnjaci poručuju da su oprez i informisanost ključni faktori zaštite, dok nepažnja i radoznalost često predstavljaju prvi korak ka mogućoj prevari, piše Telegraf.