Učesnica rijalitija Elita 9, Maja Marinković, tokom razgovora predložila je Asminu Durdžiću niz estetskih zahvata.

U opuštenoj atmosferi u rijalitiju, Maja, Asmin, Anita Stanojlović i Luka Vujović otvorili su više tema koje su uključivale fizički izgled, planove za estetske korekcije i dešavanja među učesnicima.

Razgovor je započeo komentarima o izgledu, a Maja je detaljno analizirala stajling svog partnera i sugerisala mu promene koje bi, prema njenom mišljenju, poboljšale njegov izgled.

- Što si nešto lep sad. Možda ti tek sada crna boja dolazi do izražaja. Ti si, fazon, šminker. Stavila bih ti fasete i malo botoksa, popunila bih ti i bradu, pola kubika - poručila mu je ona.

Ova tema podstakla je Vujovića da govori o sopstvenim planovima ulepšavanja, uz napomenu da bi želeo da se posavetuje sa novim učesnikom.

-Rekao sam da ću gornju usnu da uradim, pola kubika. Pitaću Neria za mišljenje - naveo je učesnik.

Potom su se osvrnuli na nedavni ulazak Neria u Elitu 9, koji su, prema njihovim reakcijama, doživeli kao nespretan i komičan trenutak.

Asmin je tom prilikom prepričao situaciju koja mu je bila posebno zanimljiva.

- Meni je najjače bilo kada je ušao i pričao kako je upoznao Sitinu decu. Ušao je Nerio, neko je vikao: "Evo ti ga Urošev dečko", drugi je uzvikivao: "Luka, gde si ti?", a on ga nije prepoznao - ispričao je i nasmejao prisutne.

Na to se nadovezala Anita Stanojlović, koja je navela da se ni Aneli nije javila.