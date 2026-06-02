Verenik pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, oglasio se povodom brojnih navoda koji su se pojavili u javnosti u vezi sa njenim stanjem i boravkom u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević".

Istakao je da su se poslednjih dana plasirale različite neistine, te da smatra da je potrebno da javnost bude obaveštena o, kako navodi, pravoj istini.

Prema njegovim rečima, Mina je dugi niz godina nosila teret različitih nepravdi koje su, kako kaže, ostavile posledice na njeno psihičko i fizičko stanje, što je dovelo do velike iscrpljenosti i umora.

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koje je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo sada je iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo u vremenu punom stresa i nepravdi na svakom koraku - naveo je on.

"Jako sam zabrinut zbog svega što se desilo"

Dodao je i da je bio veoma zabrinut zbog svega što se dešavalo, ali da ga je današnji susret sa njom umirio.

- Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo sve ono što se piše. Danas smo se videli i mogu da kažem da u sebi imam veliku smirenost jer je moja Mina dobro i nije onako kako je predstavljeno u medijima. Nije ni blizu - istakao je Kasper.

"Sada sam samo slika bez tona"

Naglasio je da ona uvek bila otvorena prema javnosti, ali da je sada reč o njenoj privatnoj stvari, kao i njenoj porodici.

-Uvek je bila otvorena i dostupna da priča o svom životu javno. Ova situacija je sada samo njena i stvar njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave, nećete ih dobiti. Sada sam za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton - poručio je on.

Na kraju je dodao da će, kada ponovo budu zajedno u javnosti, tada biti spreman da se pojave i pred medijima, te je apelovao na poštovanje privatnosti.

- Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada ćete imati i sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - zaključio je Kasper.