Bračni par Adaktar ponovo je izazvao buru u javnosti budući da su bez zadrške govorili o svom privatnom životu, odnosu prema deci i braku koji je godinama aktuelna tema.

Poznati po brojnim kontroverzama kojima privlače veliku pažnju, Anđela i Adam govorili su o preljubi u braku i odnosu koji godinama grade, a koji smatraju posebnim.

- Adam je taj koji više voli luksuz. Hodajući je luksuz, iz njega isijava luksuz. Kada je reč o meni, samo ga pratim - navela je Anđela na čiju priču se nadovezao Adam.

- Moram da kažem da to jeste istina, ali i da dam objašnjenje budući da u ovoj našoj predivnoj zemlji koju mnogo volim uvek budem pogrešno shvaćen. Volim slobodu u luksuzu, a ne luksuz zbog luksuza. Volim da napravim sebi da imam slobodu. Dosta toga sam uradio, ali još uvek nisam dobio toliku slobodu da mogu da kupim kuću koja mi se dopadne. To smatram luksuzom, a ne garderobu. Nas dvoje imamo zajednički budžet, pa iako više trošim, moram da kažem da novac koji trošim najviše trošim na nju - rekao je Adaktar koji je istakao da u njihovom domu ulogu komandanta ima njegova supruga.

- Anđela je ta koja komanduje i koja se pita. Jednostavno uvek ide tako kako ona kaže, ma kako da se čini - naveo je Adam koji je potom progovorio o ljubomori i prevarama.

- Ne mogu reći da sam ljubomoran, ali mogu da kažem da sam posesivan kada se radi o pažnji koju Anđela daje. Potrebno mi je da njena pažnja kod kuće bude usmerena ka meni, a ne da se raščlanjuje na decu. Nikada nisam bio tip koji razmišlja o tome šta žena radi kada ode na piće sa drugaricama jer ovakvih kao što sam ja nema. Kada je reč o prevarama, ljudi su u zabludi ako misle da će ostati samo sa jednim partnerom. Pogotovo ukoliko su se mladi našli. I smešno je da misle da će do kraja života da razmenjuju tela samo sa tom jednom osobom. Mi se nismo upoznali toliko mladi. Sa druge strane, bolje je da ne zalazimo u te stvari jer se moja mišljenja ne poklapaju sa mišljenjem većine. Ne volim paralelne živote. Ne volim da imam nekog sa strane i da se prevara ponavlja. Svaku ženu bih posavetovao da ako ode negde gde vidi muškarca sa kojim je nešto poželela, da onda to i uradi i da se ne vraća kući nesrećna. Isto to bih posavetovao i muškarce - naveo je Adaktar.

Sa njegovim stavom složila se i Anđela, pa šokirala stavom da je ok sa tim da preljubu počine zajedno.

- Zanimljivo je govoriti o preljubi. Ako govorimo o preljubi, i planiramo da varamo, onda prebljubu treba da činimo zajedno. Sve ima svoju cenu. Adam i ja imamo zanimljiv odnos. Ništa kod nas nije standardno. To je naša intima - rekla je Adaktareva.

Alo/Hajp

BONUS VIDEO: