Psiholozi objašnjavaju da "gubitak sebe" u vezi nije nagla promena, već postepen proces u kojem osoba polako prestaje da prepoznaje svoje potrebe, želje i identitet.

Ovaj obrazac se razvija gotovo neprimetno — sve dok osoba ne shvati da živi život koji više ne liči na njen. Upravo zato ističe sledeće znakove koje ljudi često tiho tolerišu, a koji mogu ukazivati na to da su se izgubili u vezi.

Znakovi da je osoba izgubila sebe u vezi:

Gubitak kontakta sa sopstvenom strašću i svrhom

Osoba postepeno prestaje da se bavi stvarima koje su je ranije ispunjavale. Osećaj svrhe i ličnih ciljeva bledi, a prioriteti se u potpunosti prilagođavaju odnosu.

Stavljanje sopstvenih potreba u drugi plan

Svoje želje i potrebe osoba sve češće potiskuje, verujući da je važnije zadovoljiti partnera ili održati mir u vezi. Vremenom, to vodi do unutrašnjeg nezadovoljstva i frustracije.

Život na „autopilotu”

Dnevna rutina postaje mehanička i predvidiva. Osoba obavlja obaveze bez osećaja prisutnosti ili uzbuđenja, uz utisak da život prolazi bez ličnog učešća.

Dominacija straha i brige

Umesto opuštenosti, osoba počinje da živi u stalnim „šta ako” scenarijima. Brige preuzimaju kontrolu nad odlukama i smanjuju osećaj slobode.

Stalno stavljanje tuđih potreba ispred svojih

Osoba preuzima ulogu onoga koji se stalno žrtvuje, dok sopstvene potrebe ignoriše. Vremenom se javlja ogorčenost i osećaj neravnoteže u odnosu.

Emocionalno „otupljenje”

Emocije postaju prigušene. Radost je ređa, ali i negativna osećanja se gomilaju ispod površine, što može dovesti do naglih emocionalnih ispada.

Korišćenje spoljašnjih stvari za popunjavanje praznine

Umesto suočavanja sa unutrašnjim nezadovoljstvom, osoba pribegava privremenim bekstvima — poput preteranog gledanja sadržaja, prejedanja, kupovine ili drugih navika koje donose kratkotrajno olakšanje.

Osećaj lične izdaje

Prisutan je osećaj da život koji se živi više ne odražava ono što je osoba nekada želela ili očekivala. Javlja se unutrašnji utisak stagnacije i gubitka pravca.

Ovi obrasci, ako se ignorišu, mogu dovesti do ozbiljnog emocionalnog nezadovoljstva i narušavanja odnosa sa partnerom, ali i sa samim sobom, piše Your Tango.