Dino Bešlić, sin Halida i Sejde Bešlić, oglasio se nakon smrti svoje majke, vidno pogođen velikim gubitkom.

Putem društvenih mreža zahvalio se svima koji su mu uputili reči podrške i saučešća, istakavši da zbog ogromnog broja poruka nije u mogućnosti da odgovori svakome pojedinačno.

- S obzirom na to da dobijam na hiljade poruka, ne mogu svima da odgovorim pojedinačno. Hvala vam svima. Amin - napisao je Dino.

Uz ovu poruku, objavio je i umrlicu svoje majke, čime je još jednom potvrdio tužnu vest koja je potresla porodicu Bešlić i brojne prijatelje, poznanike i poštovaoce.

Poznato mesto i vreme sahrane Sejde Bešlić

Sejda Bešlić biće sahranjena u četvrtak, 4. juna, u 14.30 časova na Gradskom groblju Bare.

Preminula je 1. juna u Sarajevu, u 75. godini života, osam meseci nakon smrti svog voljenog supruga Halida Bešlića.

Počivaće pored njega na groblju Bare.

Iako su mnogi smatrali da bi Halid Bešlić trebalo da bude sahranjen u Aleji velikana, legendarni pevač imao je drugačiju želju.

Tokom života više puta je isticao da želi da njegova supruga Sejda jednog dana bude sahranjena pored njega na groblju Bare.

Time je još jednom potvrđena snaga njihove ljubavi, odanosti i zajedništva, koje je trajalo decenijama i bilo veće od svake slave i uspeha.