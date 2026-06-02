Tokom nevremena koje se na teritoriji grada Čačka dogodilo u popodnevnim satima u ponedeljak, došlo je do pada drveta što je izazvalo oštećenja elektro-ormana javnog osvetljenja na Gradskom bedemu.

- Usled toga bez javnog osvetljenja su trenutno Gradski bedem i Ulica Bogdana Teofilovića sa sporednim ulicama. Stručna lica Javnog preduzeća “Gradac", zajedno sa izvođačem radova na održavanju sistema javnog osvetljenja, odmah su obezbedila lice mesta i uklonila oštećeni elektro-orman, potvrđeno je za RINU u JP Gradac.

Popravka je u toku i očekujemo da će kvar biti otklonjen u naredna dva dana. U tom periodu neće biti javnog osvetljenja.

Zahvaljujemo se građanima na razumevanju – poručuju iz “Gradca“.

Podsetimo, juče smo objavili snimke snažnog nevremena koje je pogodilo Čačak, vetar nosio sve pred sobom, prst pred okom se nije video - snimke pogledajte OVDE.