Kristina Jakovljević doputovala je sa suprugom i dve ćerke iz Nemačke u Srbiju samo sa jednom željom — da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Njihovo putovanje dobilo je posebnu emociju jer je Kristina prvi put u životu kročila u velelepni Hram Svetog Save, gde je, kako kaže, doživela trenutke pune blagodeti i vere.

Porodica je u Beograd stigla 31. maja, na praznik Svete Trojice, a već narednog jutra krenuli su ka Hramu kako bi prisustvovali Svetoj liturgiji i poklonili se jednoj od najvećih pravoslavnih svetinja.

Ipak, zbog ogromnih gužvi i kilometarskih redova, njihov dolazak pretvorio se u emotivnu borbu sa suzama, nadom i verom.

Kristina je na svom Instagram profilu „jakovljevickristina“ opisala šta se dogodilo tog dana.

- Neopisiva blagodat na ovoj Svetoj liturgiji. Prvo smo bile da se moja mama pričesti, ali se još uvek nismo poklonili pojasu. Čekali smo naše da stignu iz Kruševca kako bismo svi zajedno stali u red koji je jako dugačak, napisala je ona.

Kako kaže, red za poklonjenje pojasu izgledao je beskonačno.

- Pošli smo da tražimo kraj, ali je išlo u nedogled, pa sam odustala od čekanja jer je Nika već bila nervozna. Tako da smo otišli na ulaz pored, gde su uzeli Niku, a mene nisu pustili da se poklonim, zbog čega sam se jako rasplakala, navela je Kristina.

Ipak, nekoliko sati kasnije odlučila je da se vrati i pokuša ponovo.

- Nakon par sati sam se vratila, ponovo pokušala i uspela da se poklonim. Mojoj sreći nema kraja. Slava Bogu! Misija uspešna. Sutra se srećni i puni blagodeti vraćamo u Nemačku, napisala je ona.

Njena objava izazvala je veliki broj reakcija na društvenim mrežama, gde su mnogi vernici delili sopstvena iskustva i emocije nakon poklonjenja pojasu Presvete Bogorodice.

Podsetimo, pojas Presvete Bogorodice nalazi se u Hramu Svetog Save još nekoliko dana, a hiljade vernika iz Srbije i regiona svakodnevno dolaze kako bi se poklonili ovoj velikoj svetinji.