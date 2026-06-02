Zvezda serije "Tvin Piks", Ovejn Ris Dejvis, preminuo je iznenada.

Tužnu vest je na Instagramu objavio njegov brat Rodri, koji je istakao da je ponosan na svog brata, kao i da porodica zna da će njegov odlazak pogoditi mnoge ljude, te da ih teši saznanje koliko je bio voljen.

Rodri je naveo i da postoje pitanja koja ostaju bez odgovora u vezi sa okolnostima njegove smrti, zbog čega je zamolio javnost za privatnost u ovom teškom trenutku.

Dejvis je bio najpoznatiji po ulozi agenta Vilsona u rimejku kultne serije "Tvin Piks", nastavku koji su 2017. godine kreirali Dejvid Linč i Mark Frost.

Pojavio se i u Netfliksovoj naučnofantastičnoj seriji "OA", u kojoj glume Brit Marling i Džejson Ajzaks, kao i u filmovima "Alisa kroz ogledalo" i horor satiri "Vodič za život serijskog ubice".

Na zvaničnoj Instagram stranici serije "Tvin Piks" objavljeno je oproštajno saopštenje u kojem se navodi da su misli produkcije sa njegovom porodicom, prijateljima i svima koji su ga voleli, uz poruku: "Hvala vam što ste deo sveta Tvin Piksa, agente Vilson".

Oglasilo se i Velško nacionalno pozorište, koje je u svom saopštenju navelo da je bio izuzetan talenat čiji je rad značajno obogatio velško pozorište i film, te da će njegov doprinos scenskim umetnostima ostati upamćen.

Takođe je istaknuto da su njegova strast, kreativnost i posvećenost ostavili trajan trag na kulturni život Velsa.