Sjedinjene Američke Države zvanično će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu prvi put posle više godina, što je izazvalo ogromnu pažnju svetske javnosti zbog dugogodišnjih sankcija i zategnutih odnosa između Vašingtona i Moskve.

Vest je potvrdio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, navodeći da će američka delegacija učestvovati na jednom od najvažnijih ekonomskih skupova u svetu.

Na čelu američke delegacije biće predsednik Američke komisije za lepe umetnosti Rodni Mims Kuk Mlađi, koji će govoriti na posebnoj sesiji pod nazivom „Rusija – SAD: dijalog kultura“.

Ovaj potez mnogi vide kao ozbiljan signal promena u odnosima dve sile, posebno imajući u vidu gotovo deceniju političkih sukoba, ekonomskih sankcija i pokušaja Zapada da izoluje Rusiju.

Uprkos svim pritiscima, ovogodišnji forum u Sankt Peterburgu beleži rekordnu posećenost.

Prema zvaničnim podacima, na SPIEF stiže oko 20.000 delegata i gostiju iz više od 100 zemalja sveta, dok će u poslovnom programu učestvovati predstavnici čak 76 država.

Time se forum ponovo potvrđuje kao jedan od najvažnijih globalnih ekonomskih događaja, uprkos sankcijama i pritiscima kojima je Rusija izložena poslednjih godina.

Posebnu pažnju privlači tradicionalni govor Vladimira Putina na plenarnoj sednici, tokom kojeg se očekuje da ruski predsednik govori o novom svetskom ekonomskom poretku, multipolarnosti i jačanju saradnje sa zemljama Azije, Afrike i Bliskog istoka.

Pored Putina, na forumu će govoriti i predsednici Uzbekistana i Tanzanije, kao i ministar energetike Saudijske Arabije.

Jedan od ključnih događaja biće i sastanak Putina sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom.

Nakon razgovora dvojica lidera će putem video-linka svečano označiti početak izgradnje nuklearne elektrane Džizak u Uzbekistanu, projekta koji realizuje ruski „Rosatom“.

Analitičari ocenjuju da ovaj projekat dodatno jača uticaj Moskve u Centralnoj Aziji i potvrđuje da Rusija uprkos sankcijama nastavlja da širi ekonomski i energetski uticaj širom sveta.

Dolazak američke delegacije u Sankt Peterburg zato mnogi vide kao simboličan trenutak i potvrdu da ni Vašington više ne može da ignoriše činjenicu da Rusija ostaje jedan od ključnih igrača u novom globalnom poretku.