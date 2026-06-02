Sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, nedavno se vratio u Srbiju nakon što je nekoliko meseci proveo odvojen od porodice u Rusiji, gde je bio posvećen svojoj karijeri. Po povratku, trudi se da nadoknadi vreme koje je proveo u inostranstvu, a na društvenim mrežama je podelio i porodičnu fotografiju, prikazujući kako uživa sa najbližima.

Veljko je u srećnom braku sa suprugom Bogdanom, sa kojom ima tri sina, Željka, Krstana i Isaiju, dok se njegova lepša polovina retko eksponira u javnosti.

Par je sada sa jednim od sinova pozirao nasmejan, a Bogdanin stajling privukao je posebnu pažnju. 

Ona je nosila zelene pantalone i top, pri čemu joj se video stomak, dok je na nogama imala sandale sa visokom štiklom.

Veljko sa Bogdanom i sinom

Na fotografiji je nasmejano pozirala grleći najstarijeg sina.

Odlučio se na miran život

Podsetimo, Veljko je mnoge iznenadio odlukom da sa suprugom i decom živi u Titelu.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22 časa, budim se oko 4.30 ujutro. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, što je dosta zdravije i za decu. To je bila ženina inicijativa. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je zaista prelep. Uživam na reci, u prirodi, na brdu… Ne volim gužvu i saobraćaj, jednostavno nisam takav tip. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on.

"Komšije su me prihvatile savršeno"

Zatim je govorio i o tome kako su ga prihvatili stanovnici Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, dok ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - konstatovao je nedavno.

