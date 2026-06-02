Sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, nedavno se vratio u Srbiju nakon što je nekoliko meseci proveo odvojen od porodice u Rusiji, gde je bio posvećen svojoj karijeri. Po povratku, trudi se da nadoknadi vreme koje je proveo u inostranstvu, a na društvenim mrežama je podelio i porodičnu fotografiju, prikazujući kako uživa sa najbližima.

Veljko je u srećnom braku sa suprugom Bogdanom, sa kojom ima tri sina, Željka, Krstana i Isaiju, dok se njegova lepša polovina retko eksponira u javnosti.

Par je sada sa jednim od sinova pozirao nasmejan, a Bogdanin stajling privukao je posebnu pažnju.

Ona je nosila zelene pantalone i top, pri čemu joj se video stomak, dok je na nogama imala sandale sa visokom štiklom.

Na fotografiji je nasmejano pozirala grleći najstarijeg sina.

Odlučio se na miran život

Podsetimo, Veljko je mnoge iznenadio odlukom da sa suprugom i decom živi u Titelu.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22 časa, budim se oko 4.30 ujutro. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, što je dosta zdravije i za decu. To je bila ženina inicijativa. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je zaista prelep. Uživam na reci, u prirodi, na brdu… Ne volim gužvu i saobraćaj, jednostavno nisam takav tip. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on.

"Komšije su me prihvatile savršeno"

Zatim je govorio i o tome kako su ga prihvatili stanovnici Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, dok ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - konstatovao je nedavno.

Veljko se odlučio za mirniji život na selu, gde vodi računa o porodičnoj farmi i uživa u prirodnom okruženju, daleko od gradske gužve i stresa.

Takođe ističe da su ga komšije u Titelu lepo prihvatile, kao i da primećuje razlike u mentalitetu ljudi iz različitih krajeva Srbije.