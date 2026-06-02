Svoju potresnu životnu priču Mina Kostić je ranije ispričala javno, otkrivši da ju je majka napustila kada je imala pet godina, nakon čega ju je usvojila Evdokija Duda Ivanović, tetka repera Ivana Ivanovića Đusa.

Pevačica je godinama isticala da je Đusa doživljavala kao brata, međutim, vremenom je došlo do prekida kontakta.

Ona je trenutno zadržana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", gde su je posetili njen rođeni brat i verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Đus se za sada nije oglašavao povodom njenog zdravstvenog stanja.

On je ranije, kada je upitan da prokomentariše vezu Mine i Kaspera, izjavio da sa pevačicom nema kontakt.

- Nisam u kontaktu sa Minom, niti pratim - rekao je tada kratko za Telegraf.

Prvo oglašavanje Maneta Ćuruvije

Verenik pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, doputovao je juče u Beograd, nakon što je u javnosti odjeknula vest o njenoj hospitalizaciji u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević".

Njegov dolazak na beogradski aerodrom izazvao je veliku pažnju javnosti, a kako se navodi, došao je odmah nakon što je saznao za situaciju u kojoj se pevačica nalazi.

Kasper se sada prvi put oglasio povodom celokupnog slučaja, ističući da mu je u ovom trenutku prioritet Minin dobrobit i oporavak, kao i da je najvažnije da se situacija sagleda smireno i bez dodatnih spekulacija.

Takođe je naveo da je ona renutno u stabilnijem stanju nego što je to predstavljeno u pojedinim medijima, te je apelovao da se poštuje privatnost nje i njene porodice dok traje ovaj period.

Njegovo oglašavanje usledilo je nakon što je vest o hospitalizaciji pevačice izazvala brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama, gde su se pojavile različite informacije i spekulacije.

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koje je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo sada je iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo u vremenu punom stresa i nepravdi na svakom koraku - istakao je na početku.

"Jako sam zabrinut zbog svega što se desilo"

Dodao je i da je bio veoma zabrinut zbog svega što se dešavalo, ali da ga je današnji susret sa njom umirio.

- Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo sve ono što se piše. Danas smo se videli i mogu da kažem da u sebi imam veliku smirenost jer je moja Mina dobro i nije onako kako je predstavljeno u medijima. Nije ni blizu - istakao je Kasper.

"Sada sam samo slika bez tona"

Naglasio je da ona uvek bila otvorena prema javnosti, ali da je sada reč o njenoj privatnoj stvari, kao i njenoj porodici.

-Uvek je bila otvorena i dostupna da priča o svom životu javno. Ova situacija je sada samo njena i stvar njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave, nećete ih dobiti. Sada sam za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton - poručio je on.