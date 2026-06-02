Mane Ćuruvija Kasper, verenik pevačice Mine Kostić, doputovao je juče na beogradski aerodrom, što je odmah izazvalo veliku pažnju javnosti.

On je hitno stigao iz Sjedinjenih Američkih Država, gde živi, nakon što je odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" zbog, kako se navodi, agresivnog ispada. Danas ju je i posetio.

Pevačicin brat, Milan, izjavio je da se pevačica suočava sa anksioznošću, što je i razlog njene hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posetio - konstatovao je za Blic.

Kaspera je Mina pre nekoliko meseci ispratila iz Beograda za Njujork, nakon čega je on govorio o njihovoj vezi i razdvojenosti.

- Povratak u Njujork, kako ste i naveli, povratak rutini nikada nije jednostavan i nimalo lak, ali ako imate jasan cilj i krajnje odredište tog cilja, onda je sve daleko lakše - rekao je tada.

Osvrnuo se i na emotivnu vezu sa njom i teškoće koje im donosi fizička udaljenost.

- Ovo je samo fizička odvojenost, nas dvoje smo našu ljubav i započeli upravo na toj fizičkoj odvojenosti, što je svima poznato. Potvrdili smo da je, osim fizičke privlačnosti, mnogo bitnija duhovna povezanost i ljubav koja se iz toga rađa u našem slučaju. Da ne budem pogrešno shvaćen, naravno da mi je teško, kao i Mini, i oboma nam teško pada ova trenutna fizička razdvojenost, ali oboje imamo tu dozu samosvesti da je ona privremena - bio je iskren.

Njih dvoje su se upoznali i započeli vezu preko društvenih mreža, a vezu održavaju na relaciji Beograd–Njujork.

Kostićka je ranije govorila i o svojim životnim odlukama i razočaranjima u ljubavi.

-Rešila sam, neću više da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako sam bila razočarana. Nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Često sam išla u crkvu i obilazila manastire, pa sam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim pevanje i sve. Htela sam da odem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa dodala kako je na to reagovala njena ćerka Anastasija.

- Kada sam rekla Anastasiji da neću da pevam, pitala me je: "Mama, šta to pričaš?". Katastrofa, kada neko hoće da vas menja i ono što vam je Bog dao, to je strašno - izjavila je za Adria TV.