Verenik pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, doputovao je juče u Beograd, nakon što je u javnosti odjeknula vest o njenoj hospitalizaciji u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević".

Njegov dolazak na beogradski aerodrom izazvao je veliku pažnju javnosti, a kako se navodi, došao je odmah nakon što je saznao za situaciju u kojoj se pevačica nalazi.

Kasper se sada prvi put oglasio povodom celokupnog slučaja, ističući da mu je u ovom trenutku prioritet Minin dobrobit i oporavak, kao i da je najvažnije da se situacija sagleda smireno i bez dodatnih spekulacija.

Takođe je naveo da je ona renutno u stabilnijem stanju nego što je to predstavljeno u pojedinim medijima, te je apelovao da se poštuje privatnost nje i njene porodice dok traje ovaj period.

Njegovo oglašavanje usledilo je nakon što je vest o hospitalizaciji pevačice izazvala brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama, gde su se pojavile različite informacije i spekulacije.

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koje je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo sada je iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo u vremenu punom stresa i nepravdi na svakom koraku - istakao je na početku.

"Jako sam zabrinut zbog svega što se desilo"

Dodao je i da je bio veoma zabrinut zbog svega što se dešavalo, ali da ga je današnji susret sa njom umirio.

- Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo sve ono što se piše. Danas smo se videli i mogu da kažem da u sebi imam veliku smirenost jer je moja Mina dobro i nije onako kako je predstavljeno u medijima. Nije ni blizu - istakao je Kasper.

"Sada sam samo slika bez tona"

Naglasio je da ona uvek bila otvorena prema javnosti, ali da je sada reč o njenoj privatnoj stvari, kao i njenoj porodici.

-Uvek je bila otvorena i dostupna da priča o svom životu javno. Ova situacija je sada samo njena i stvar njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave, nećete ih dobiti. Sada sam za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton - poručio je on.

Na kraju je dodao da će, kada ponovo budu zajedno u javnosti, tada biti spreman da se pojave i pred medijima, te je apelovao na poštovanje privatnosti.

- Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada ćete imati i sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - zaključio je Kasper.