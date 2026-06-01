Veza pevačice Milice Jokić i sina ministra policije Ivice Dačića, Luke Dačića, i dalje privlači veliku pažnju javnosti.

Milica ističe da su njih dvoje pre ljubavne veze bili prijatelji, kao i da su nakon raskida ostali u korektnim odnosima.

Gostujući sada u jednoj emisiji, odgovarala je na brojna pitanja o svom privatnom životu.

Tom prilikom priznala je da joj je imponovala veza sa Lukom, ali je jedno pitanje posebno zasmetalo i izazvalo njenu burnu reakciju.

"Da li treba sada da izađem iz emisije?"

Na pitanje: "Da li ti je smetalo što su govorili da si sa Lukom zbog njegovog uticaja i novca?", Milica je odgovorila vidno uznemireno:

-Ne. Ne razumem kakvo je to pitanje. Zaista je neprijatno. Da li treba sada da izađem iz emisije, da napustim? Nije problem da odgovorim, ali mi je neprijatno jer zbog čega je to bitno? - ponavljala je uporno.

Ipak, nastavila je razgovor i otvoreno govorila i o raskidu.

-Neka bude da je odgovor da. Nije mi bilo lako, ali prosto, negde, takav je bio naš dogovor u tom trenutku. To je sve. Tri i po godine smo bili zajedno. Nisam imala klasičnu patnju jer smo se, ponavljam, znali i pre veze i sve je krenulo drugarski. Ali da je bilo lako, nije - izjavila je potom, dodajući da joj ne smeta nadimak "Dačićeva snajka".

