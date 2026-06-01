Posebno je istakao značaj ulaganja u Nišu i najavio skoro otvaranje nove bolnice u Prokuplju.

„Pogledajte u kakvom je stanju bilo niško porodilište. Pogledajte u kakvom su stanju donedavno bila i beogradska porodilišta.

Sada se renovira Višegradska, a gradi se i novi Narodni front na drugoj lokaciji. To će biti velelepni objekti.

Videli ste i Klinički centar Srbije. Postoji stari deo koji izgleda veoma loše i novi deo koji izgleda kao svemirski brod.

Nismo ništa krili. Kada je Ivica Dačić bio na lečenju, i sam je rekao koliko je novi deo Kliničkog centra drugačiji od svega što je postojalo ranije.

Mi smo uspeli da obnovimo više bolnica nego ikada. Godišnje ulažemo oko pet milijardi evra u zdravstvo, što je ogroman novac u odnosu na budžet koji imamo.

Ali mene brinu druge stvari. Na kraju se sve svodi na ljude, a ne na zidove.

Možete da izgradite najmoderniju zgradu i uložite stotine miliona evra, ali je najvažnije kakvi ljudi rade u tom sistemu.

Klinički centar u Nišu izgrađen je od temelja i danas je jedan od najmodernijih u regionu.

Novi direktor Milan Lazarević već uvodi velike promene, razgovara sa građanima, prima primedbe i žalbe, i zbog toga raste zadovoljstvo ljudi u Nišu.

Nismo još uspeli da obnovimo sve bolnice koje želimo, poput onih u Leskovcu i Vranju, ali radimo na tome.

Uskoro će biti otvorena i nova bolnica u Prokuplju. To će biti moderan objekat na koji će cela Toplica moći da bude ponosna i zbog kojeg ljudi više neće morati za sve da odlaze u Niš.“