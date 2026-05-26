Nekadašnji bubnjar kultne rok grupe Ekatarina Velika (EKV), Ivan Fece Firči, saopštio je srećne vesti sa svojim pratiocima na Fejsbuku. Javno je saopštio da je postao deda nakon što je njegova ćerka Luna rodila sina.

Na društvenoj mreži Ivan se oglasio emotivnom porukom:

- Postadoh deda pre pola sata! Muško! Bravo, Luna i Sandro! - napisao je Ivan Fece Firči.

Inače, Luna je ćerka koju je Firči dobio iz braka sa popularnom pevačicom Marinom Perazić.

Odnos Marine i Firčija bio buran

Odnos pevačice Marine Perazić i muzičara Ivan Fece Firči završio se burno, iako su se iz njihove ljubavi rodile dve ćerke.

Marina i Firči su godinama bili u lošim odnosima, ali su se onda spojili, a razlog je bio udaja naslednice Lune.

Inače, iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i Ivan bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka.

Iako su im roditelji poznate ličnosti, Mija i Luna se nikada nisu javno eksponirale. Hrvatska pevačica uvek isticala je kako je ponosna na svoje dve mezimice, koje je samo jednom prilikom pokazala javno.

Prvu devojčicu Miju pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije je došla i mlađa Luna.

BONUS VIDEO: