Popularni pevač Joca Stefanović doživeo je jedan od najradosnijih trenutaka u svom životu, postao je otac dečaka kome su on i njegova partnerka, koleginica Iva Bojanić, dali ime Vukan.

Srećnu vest par saopštio je javno objavljivanjem prve fotografije iz porodilišta, koja je u kratkom roku izazvala veliki broj reakcija i čestitki.

Na objavljenoj fotografiji vidi se emotivan trenutak u kojem Joca, vidno dirnut i nasmejan, drži sina u naručju, dok ponosna mama beleži njihove prve zajedničke trenutke kao porodica.

-Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo - rekao je izvor za Informer.

Poreklo imena Vukan

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime, nastalo od reči "vuk", a u prenesenom značenju simbolizuje zaštitnika, neustrašivog borca i osobu koja je spremna da čuva druge.

Njegovo poreklo vezuje se za staroslovensku reč za životinju vuka, koja u istorijskom kontekstu nosi i značenje „derikoža“.