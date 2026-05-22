Supruga pevača Joce Stefanovića, Iva Bojanović, porodila se i rodila sina.

Ponosni roditelji su nasledniku dali ime Vukan, a na mrežama uveliko pristižu čestitke:

"Bravo, mama", pisalo je na jednoj objavi.

Inače, Iva iz prethodne veze već ima dvoje dece, a pevaču je ovo prvo dete.

Značenje imena Vukan

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Duboko je ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

BONUS VIDEO: