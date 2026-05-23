Poznata švedska influenserka i preduzetnica Kenza Zouiten Subošić i njen suprug Aleksandar Subošić dobili su četvrto dete.

Ona radosne vesti objavila je sa javnošću, a mnoge je oduševila objavom prvih fotografija iz porodilišta, na kojima uživa u prvim trenucima sa svojom ćerkicom.

Sudeći po objavama, emotivni trenuci u porodilištu protekli su u najboljem redu, dok ponosni roditelji ne kriju sreću zbog proširenja porodice.

- Naša devojčica je stigla i apsolutno je savršena - poručila je ona.

Ovo je prvo žensko dete u njihovoj porodici.

Ranije, u decembru prošle godine, otkrila da očekuje ćerku, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti.

Prošla kroz agoniju

Ljubavni par se upoznao 2009. godine, a brak su sklopili 2017.

Njihov zajednički život nije bio bez izazova, Kenza je prolazila kroz težak period nakon dijagnoze rane menopauze, što je predstavljalo ozbiljnu prepreku u planiranju porodice.

Nakon dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje, ipak je uspela da prirodnim putem zatrudni.

Njihovo prvo dete, sin Nikola, rođen je u junu 2019. godine, zatim su 2021. dobili sina Danila, dok je treće dete rođeno u junu 2023. godine.

Podsetimo, zajedničkim radom su izgradili modni brend koji je vremenom prerastao u pravu poslovnu imperiju.