Poznata švedska influenserka i preduzetnica Kenza Zouiten Subošić i njen suprug Aleksandar Subošić dobili su četvrto dete.
Ona radosne vesti objavila je sa javnošću, a mnoge je oduševila objavom prvih fotografija iz porodilišta, na kojima uživa u prvim trenucima sa svojom ćerkicom.
Sudeći po objavama, emotivni trenuci u porodilištu protekli su u najboljem redu, dok ponosni roditelji ne kriju sreću zbog proširenja porodice.
- Naša devojčica je stigla i apsolutno je savršena - poručila je ona.
Ovo je prvo žensko dete u njihovoj porodici.
Ranije, u decembru prošle godine, otkrila da očekuje ćerku, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti.
Prošla kroz agoniju
Ljubavni par se upoznao 2009. godine, a brak su sklopili 2017.
Njihov zajednički život nije bio bez izazova, Kenza je prolazila kroz težak period nakon dijagnoze rane menopauze, što je predstavljalo ozbiljnu prepreku u planiranju porodice.
Nakon dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje, ipak je uspela da prirodnim putem zatrudni.
Njihovo prvo dete, sin Nikola, rođen je u junu 2019. godine, zatim su 2021. dobili sina Danila, dok je treće dete rođeno u junu 2023. godine.
Podsetimo, zajedničkim radom su izgradili modni brend koji je vremenom prerastao u pravu poslovnu imperiju.
