Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i Grad Subotica raspisali su Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2026. godini, navod se u zaničnom saopštenju NSZ.

Za pokretanje sopstvenog biznisa moguće je ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za osobe sa invaliditetom.

Subvencija je namenjena nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Subotica i koja imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Novčana sredstva se dodeljuju jednokratno.

Korisnik subvencije u obavezi je da registrovanu delatnost obavlja na teritoriji Grada Subotice i da po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci od dana početka obavljanja delatnosti.

Ko može da konkuriše?

Pravo na subvenciju može da ostvari nezaposleno lice koje:

- u trenutku podnošenja zahteva ima status nezaposlenog i nalazi se na evidenciji NSZ Filijale Subotica;

- završilo je obuku za razvoj preduzetništva u organizaciji NSZ ili druge odgovarajuće organizacije do dana podnošenja zahteva;

- izmirilo je sve ranije obaveze i dugovanja prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Gradu Subotici;

- nalazi se u dozvoljenom okviru za dodelu de minimis pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine.

Subvencija se ne može ostvariti:

- za delatnosti koje nisu predviđene za finansiranje prema spisku koji je sastavni deo Javnog poziva;

- za poslove koje osoba sa invaliditetom ne može da obavlja prema rešenju o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti;

- za osnivanje udruženja;

- ukoliko je lice već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delimično ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje.

Tokom trajanja Javnog poziva moguće je podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Potrebna dokumentacija

Za prijavu je potrebno dostaviti:

- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu NSZ;

- dokaz o završenoj obuci za razvoj preduzetništva, ukoliko obuka nije završena u organizaciji NSZ.

Osobe sa invaliditetom dužne su da prilože i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja, odnosno održanja zaposlenja.

Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da od podnosioca zahteva traži i dodatnu dokumentaciju relevantnu za odlučivanje.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom i pratećom dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Subotica, koja vodi evidenciju o nezaposlenom licu.

Prijava se može podneti:

- neposredno;

- putem pošte;

- elektronskim putem.

Obrasci se mogu preuzeti u Filijali Subotica, na sajtu NSZ ili na sajtu Grada Subotice.

Rok za prijavu

Javni poziv otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a krajnji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 26. jun 2026. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Filijali Subotica putem telefona 024/644-626, kao i na internet stranicama NSZ i Grada Subotice.

