Glumica Teodora Bjelica se porodila i rodila devojčicu.

Sa suprugom fudbalerom Karlom Muharom je odlučila da ovaj najintimniji trenutak prvobitno sačuvaju samo za sebe i proslave ga isključivo u krugu bliskih prijatelja, a sada su radosnu vest saopštili javno.

Naime, Teodora je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz prve šetnje sa svojom naslednicom. Sudeći po objavi, Teodora izgleda sveže, i očigledno maksimalno uživa u prvim danima majčinstva.

"Radujem se"

Iako je vest o prinovi dugo uspela da sakrije od javnosti, kada se saznalo da je u drugom stanju, otkrila je da su ona i njen suprug to dugo priželjkivali:

- Da, istina je! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, radujem se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao. Lep pozdrav i srećni praznici – izjavila je glumica tada.

Teodora je, inače, ćerka glumice Gordane Bjelice, udala se u martu pretprošle godine za mlađeg fudbalera Karla Muhara.

BONUS VIDEO: