Nakon pobede predstavnice Bugarske, Dare, sa pesmom „Bangaranga“, na Evroviziji 2026, odmah su krenule spekulacije o tome koliko je ova zemlja uložila u svoj spektakularni nastup.

Prema navodima koji kruže društvenim mrežama, bugarski budžet za Evroviziju navodno iznosi oko 200.000 evra.

Ova cifra izazvala je veliku pažnju među fanovima takmičenja, budući da se radi o jednom od skupljih evrovizijskih nastupa poslednjih godina.

Mnogi komentarišu da se veliki budžet i te kako video na scenskom nastupu Dare, kao specijalnim efektima i kompletnoj produkciji koja je pratila predstavnicu Bugarske.

Iako zvanična potvrda troškova još nije objavljena, fanovi Evrovizije masovno razmenjuju informacije o navodnom budžetu, a pojedini tvrde da je upravo spektakularna produkcija bila jedan od ključnih razloga za odličan plasman Bugarske na takmičenju.

