Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak posada tenkova T-80BV iz grupe snaga „Vostok“ koje uništavaju uporišta ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ciljevi su otkriveni tokom vazdušnog izviđanja operatera dronova.

Snimak prikazuje posade tenkova kako se kreću ka vatrenim položajima duž seoskih puteva pod zaštitom kamuflažnih struktura i ekrana protiv dronova postavljenih iznad kupole i trupa borbenih vozila.

Nakon što su dobile koordinate, posade tenkova su pokrenule seriju udara na utvrđene položaje ukrajinskih snaga. Korekcija vatre i objektivno praćenje dejstva na ciljeve vršeni su iz vazduha pomoću izviđačkih bespilotnih letelica.

Objavljeni snimci objektivnog praćenja prikazuju eksplozije granata u blizini šumskog pojasa gde su bila uspostavljena neprijateljska uporišta. Nakon serije pogodaka, položaji ukrajinskih oružanih snaga su uništeni.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da su usled vatre uništena utvrđenja i ukrajinske jedinice stacionirane na svojim položajima.

