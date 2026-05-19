Matursko veče u Plovdivu pretvorilo se u pravi spektakl koji danima ne prestaje da se komentariše na društvenim mrežama. Snimci maturantkinja u glamuroznim haljinama preplavili su TikTok i Instagram, a mnogi tvrde da Balkan dugo nije video ovakav modni haos.

Raskošne toalete prepune šljokica, tila, perli i metalnih detalja učinile su da matura više liči na svetski modni događaj nego na školsko slavlje. Posebnu pažnju privukla je maturantkinja koja se pojavila u ekstravagantnoj haljini sa metalnim korsetom, a njen snimak postao je jedan od najgledanijih na TikToku.

Internet je gotovo momentalno eksplodirao od komentara. Dok su jedni pisali da „Plovdiv ima svoju Met Galu“ i da sve izgleda kao „crveni tepih Oskara“, drugi su bili mnogo oštriji. Pojedini korisnici nazvali su celu priču „Met Galom sa Temua“, „modnim cirkusom“ i „potpunim kičem“.

Minimalizam ove godine očigledno nije bio opcija. Većina maturantkinja odlučila se za maksimalan glamur — jaku šminku, ogromne frizure, visoke potpetice i dramatične haljine koje su privlačile pažnju na svakom koraku. Mnogi komentarišu da je akcenat bio više na spektaklu nego na eleganciji.

Ipak, među ekstravagantnim kombinacijama našlo se i nekoliko elegantnijih, klasičnih haljina koje su osvojile simpatije ljubitelja svedenijeg stila.

Jedno je sigurno — bugarske maturantkinje uspele su da potpuno zapale internet i pokrenu raspravu koja još traje.