Pevač Dado Polumenta otvoreno je progovorio o velikim promenama u privatnom i poslovnom životu, te istakao da mu je supruga Ivona najveći oslonac već punu deceniju.

Kako nam je otkrio, upravo uz nju uspeo je da napravi novi početak i vrati se jači nego ikada.

- Ivona mnogo utiče na moju karijeru i to se jasno vidi. Već deset godina je uz mene u svakom trenutku. Mnogi bi rekli da sam nestao sa scene, ali ja sam se zapravo ponovo rodio i digao iz pepela. Napravio sam novi početak i postavio čvrste temelje za sve što danas gradim. Verujem da je ovo što mi se sada dešava, posle pauze, tek početak nečega što će dugo trajati - rekao je Dado.

"Tea je pravi profesionalac"

Pevač nije krio oduševljenje zbog saradnje sa Teom Tairović, za koju ima samo reči hvale.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam sarađivao sa Teom Tairović. Pesma odlično prolazi i publika ju je već prihvatila. Tea je pravi profesionalac, umetnik posebne energije i tačno zna šta želi – istakao je pevač.

Dado je potom otkrio i da nikada ranije nije imao ovako organizovanu saradnju.

- Nikada mi se nije dogodilo da neko dođe sa potpuno spremnom idejom, od pesme i spota pa sve do kompletnog marketinga. Na meni je bilo samo da dođem na snimanje i odradim svoj deo posla. To najbolje pokazuje koliko je Tea ozbiljna i profesionalna u svom poslu – rekao je Dado za Alo.

