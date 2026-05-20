U Skupštini Crne Gore došlo je do oštre rasprave između lidera DNP-a Milana Kneževića i poslanika DPS-a Oskara Hutera, tokom debate o izmenama Zakona o Ustavnom sudu.

Polemika je dodatno podgrejana nakon komentara o obeležavanju godišnjice referenduma iz 2006. godine, kada je Knežević poručio da „ništa nije izgubljeno“ i pozvao pristalice zajedničke države da „pripreme trobojke“.

Nakon reakcije Hutera, koji je tvrdio da Knežević pogrešno interpretira izjave frontmena grupe Perper, usledila je žustra razmena optužbi.

Knežević je Hutera nazvao „poslanikom kavačkog klana“, dok mu je poslanik DPS-a uzvratio optužbom da je „špijun BIA“ i „Vučićev poslanik“.

„Ako kažete javno u mikrofon da sam čovek BIA, dobićete tužbu“, poručio je Knežević tokom rasprave.

Sednica je nastavljena u atmosferi povišenih tenzija, dok su izmene zakona na kraju ponovo usvojene većinom glasova u parlamentu.

Bonus video: