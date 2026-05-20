Voditelj Ognjen Amidžić stigao je se danas na snimanju "Pinkove zvezde" pa je prokomentarisao aktuelna dešavanja.

Na samom početku, voditelj je govorio o Evroviziji i utiscima, priznavši da poslednjih godina i ne prati mnogo ovo muzičko takmičenje.

- Sticajem okolnosti...Mrzelo me...Nekad mi prija da gledam Evroviziju, nekad mi ne prija. Ove godine mi nije prijalo. Sve mi se spojilo u isto. Stejdž je bio fantastičan i naš nastup je bio fantastičan, Bugare nisam čuo ali sam oduševljen što su Bugari i to sam rekao da je šansa da nas Boban Zdravković sledeće godine predstavlja ludilo sa nekim ultra turbo nastupom...Boba bi iskidao...čestitke Bugarima - rekao je na samom početku Ognjen.

On je prokomentarisao naše predstavnike i naš plasman.

- Iskreno mislio sam da ćemo ući u finale nisam očekivao veliki plasman...ali opet ta vrsta muzike ima bazu širom sveta, oni se drže gde god...sećate s eda je lord pobedio 2006. što je bilo neočekivano. Ako bih negde otišao da nas predstavljam to bi bila Bugarska.

Nakon pitanja da li je čuo da naš stručni žiri nije dao nijedan bod hrvatskom predstavniku Ognjen je bez zadrške opleo po glasanju koje je postalo trend i koje je na neki način nekompetentno.

- Što dati Hrvatima bodove zato što su komšiluk? te lažne priče kod trebalo bi da li....prvo žiri je glasao kakva je pesma, drugo je što ti imaš mnogo ljudi koji živi tamo kao i ko nas ali to je mali broj ljud kad s esabere da da glas..kod nas se uvek diže potpuno neki nivo, nijedna pesma nije bila dovoljno dobra i ne zaslužuje neke bodove, to što dajemo bodove je stara fora daju i drugi i to je budalaština.

Na kraju je priznao zbog čega naši predstavnici nisu bili njegovi gosti iako redovno ugošćava evrovizijske predstavnike iz naše zemlje.

- To je sada sve preuzeo RTS, kada sam ja zvao bili su van Srbije i išli na pripreme, tako da fizički nisu mogli da se poklope...posle je već prošao voz nisam ni zvao, al iskreno drago mi je momci su super i čestitam im - zaključio je on.

