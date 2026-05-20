Pevač Sloba Vasić dospeo je u centar pažnje nakon incidenta na beogradskom aerodromu, kada je, prema navodima domaćih medija, udaljen iz aviona za Cirih zbog neprimerenog ponašanja u alkoholisanom stanju.

Nakon drame koja se odigrala pred putnicima i osobljem leta, pevač je završio na pregledima, a potom i na klinici „Dr Laza Lazarević“, gde je zadržan pod nadzorom lekara.

Nakon tri dana boravka u gorenavedenoj ustanovi, supruga Slobe Vasića, neumorno daje podršku pevaču, te je tako i donela odluku da stane u odbranu suprugu, dok o razvodu nije rekla ni reč, iako se spekulisalo danima.

Jelena se nekoliko puta javno oglašavala i otkrila da nije u stanju da detaljnije govori o situaciji kroz koju prolaze. Sada se ponovo oglasila putem društvenih mreža porukom koja je izazvala veliku pažnju.