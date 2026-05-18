Muzička zvezda Jelena Karleuša pojavila se na snimanju nove epizode emisije Pinkove zvezde u veoma atraktivnom izdanju.

Za ovu priliku odabrala je komplet u jarko crvenoj boji, sastavljen od topa i suknje, koji je istakao njen bujni dekolte, tanak struk i isklesane trbušnjake.

Karleuša je pred okupljenim medijima otkrila da trenutno intenzivno radi na novim pesmama i albumu, zbog čega se ređe pojavljuje u javnosti.

Tom prilikom govorila je i o tome zbog čega nije prisustvovala koncertima Vesne Zmijanac.

-Čestitala sam joj na mrežama veliki uspeh, a i privatno smo se čule. Poželela sam joj sve najbolje. Ona je neko ko je uvek bio uz mene, kada mi je bilo teško i kada mi je bila potrebna podrška, i zahvalna sam joj na tome. Velika legenda, najveći hitovi, antologijski... Vesna je neko koga ja mnogo volim, i kao umetnika i kao čoveka - rekla je Jelena, pa dodala:

-Izostala sam zato što imamo neke... Ma, ona zna zašto. Hajde da kažem da su to više neki poslovni odnosi i razlozi. Da ne pomisle gledaoci da nisam htela da dođem, ali mogu da kažem da je bilo bolje da ne dođem, nažalost - objasnila je ona.

Osvrnula se i na kolege koje se takođe nisu pojavile na koncertima.

-Nadam se da nisu imali neki ozbiljan razlog za to. Kada je reč o Vesni, znam da je sa svima u odličnim odnosima i da je svi vole. Verovatno je postojao neki viši razlog, ali morate njih da pitate. Baš sam imala jedan ozbiljan razlog - istakla je ona.

O pobednici Evrovizije

Pevačica je potom prokomentarisala i pobednicu Evrovizije 2026, Daru iz Bugarske.

-Najavila sam da će "Bangaranga" biti pobednica. Imala je sjajan koncept, odličnu poruku, viralnu i modernu pesmu. Bila je prava bomba i upravo tako treba da izgleda nastup na Evroviziji - rekla je Jelena, a zatim se osvrnula i na srpske predstavnike, grupu "Lavina".

-Kada je reč o našima, to nije moj fazon i nešto što smatram da može da napravi uspeh. Svaka pesma koja je ostvarila veliki rezultat na Evroviziji imala je poruku, ideju, koncept i bila je LGBT prijateljski nastrojena. Naši momci, iako su bili odlični kao muzičari, pevači i kao pojava, nisu imali ništa od toga što sam nabrojala. Oni su sjajni za neki festival i muzičku karijeru, ali ne i za Evroviziju - poručila je Karleuša.