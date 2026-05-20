Bolivija se suočava sa ozbiljnom političkom i ekonomskom krizom nakon talasa protesta, blokada puteva i nestašica hrane, goriva i lekova širom zemlje. Demonstracije su izbile zbog mera štednje i rasta troškova života, a deo demonstranata traži i ostavku predsednika Rodriga Paza.

Protesti su tokom prethodnih nedelja zahvatili više delova zemlje, uključujući i prestonicu La Paz, gde su pojedine banke zatvorile filijale iz bezbednosnih razloga. Kamioni sa robom ostali su blokirani na auto-putevima, što je dodatno pogoršalo snabdevanje osnovnim namirnicama i gorivom.

Prema navodima lokalnih vlasti, registrovane su desetine blokada puteva, dok su policija i demonstranti u pojedinim gradovima ušli u sukobe. Vlasti optužuju pristalice bivšeg predsednika Eva Moralesa da podstiču destabilizaciju države, dok Morales tvrdi da su protesti posledica duboke ekonomske krize i rasta inflacije.

Vlada pokušava da stabilizuje javne finansije smanjenjem državne potrošnje i ukidanjem dela subvencija za gorivo, ali te mere za sada nisu smirile nezadovoljstvo građana. Analitičari upozoravaju da se Bolivija nalazi u jednoj od najtežih ekonomskih kriza u poslednjih nekoliko decenija.

